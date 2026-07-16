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«Авангард» отдал Танкова в «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию

«Авангард» отдал Танкова в «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию

«Северсталь» и «Авангард» совершили обмен.«Северсталь» и «Авангард» совершили обмен.Как сообщает пресс-служба череповецкого клуба, нападающий Кирилл Танков перешел в Череповец в обмен на денежную компенсацию.

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