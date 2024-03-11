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Профессиональный “стукач” написал более 4000 доносов на горожан

Профессиональный “стукач” написал более 4000 доносов на горожан

Житель Грефенхайнихена (Германия) по имени Никлас Маттеи разъезжает на велосипеде по улицам вовсе не ради того, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом.

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Комментарии
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Сергей Елисеев
Да. В Германии платят какой-то процент за извещения о нарушениях. Парень придумал для себя не плохой заработок.
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1 д.
Нина Прыгун
у нас надо так,что бы научились парковаться А то по тротуару не пройти
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1 д.
Россиянин
Сколько веревочке не виться, конец обязательно случится. Найдется кто то, кто отвернет ему голову. Все ведь до поры, до времени.
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23 час.

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