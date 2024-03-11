Житель Грефенхайнихена (Германия) по имени Никлас Маттеи разъезжает на велосипеде по улицам вовсе не ради того, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом.
Профессиональный “стукач” написал более 4000 доносов на горожан
Комментарии
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Сергей Елисеев
Да. В Германии платят какой-то процент за извещения о нарушениях. Парень придумал для себя не плохой заработок.
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1 д.
Нина Прыгун
у нас надо так,что бы научились парковаться А то по тротуару не пройти
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1 д.
Россиянин
Сколько веревочке не виться, конец обязательно случится. Найдется кто то, кто отвернет ему голову. Все ведь до поры, до времени.
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23 час.
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