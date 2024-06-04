Министр обороны Андрей Белоусов впервые появился на совещании Совбеза РФ в форме

Юрий Ильинов Дешево и практично? В специализированных изданиях тема необходимости создания бюджетной, но реальной альтернативы стареющим А-50У и «долгострою» А-100 поднималась неоднократно. В качестве носителей для РЛС предлагаются два самолета, а именно Ил-114-300 и Ту-204/214. Ближнемагистральный турбовинтовой Ил-114-300 выступает в качестве прямого аналога «шведа», который вскоре окажется в небе над Украиной. Он наиболее подходит на роль тактического самолета ДРЛО, вот только в настоящее время не производится серийно. Причиной стала авиакатастрофа, произошедшая 17 августа 2021 года с опытным экземпляром легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, оснащенного двигателем ТВ7-117СТ, во время тренировочного полета самолета на аэродроме Кубинка. Поскольку та же силовая установка используется на Ил-114-300, то сроки запуска закономерно сдвинулись вправо. Потому более реалистичным видится применения в качестве замены А-100 среднемагистрального лайнера Ту-204/214, вернее, его версии Ту-214ОН. В отличие от Ил-114-300, самолет производится серийно и имеет большой опыт эксплуатации. При внесении изменений в конструкцию из него может получиться приемлемая замена «Премьеру». Однако есть два «но». Во-первых, производственные мощности Ту-204/214 сейчас загружены заказами для гражданских авиаперевозчиков. Нужно волевое решение сверху для расстановки правильных приоритетов во время СВО. Во-вторых, как такового неподвижного радара, который можно было бы установить в качестве гребня над «Тушкой» или «Илом», в наличии не имеется. Его еще предстоит разработать, а для этого такую задачу сперва надо поставить. Получается, все, тупик и очередной «долгострой»? «Франкенплейн» эпохи СВО Скорее да, чем нет. Однако, если новый министр обороны РФ Белоусов проявит себя как человек с незашоренными глазами и способным к принятию гибких управленческих решений, то есть варианты, как быстро и относительно недорого заткнуть дыры. Например, можно выкупить гражданские «Суперджеты» и в духе наших фронтовых умельцев оснастить их локаторами от истребителей, установив их по несколько штук побортно. Это могут быть РЛК Н035 «Ирбис» с пассивной фазированной антенной решеткой (ПФАР), устанавливающиеся на истребители Су-35. Либо можно использовать РЛК Н0З6 «Белка» с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) из состава истребителя пятого поколения Су-57. Решение это далеко не идеальное, имеет свои ограничения, однако вполне может оказаться рабочим в духе «окопных РЭБов», «Царь-мангалов», «Мотомангалов» и прочих «франкенштейнов» эпохи СВО, применяемых обеими сторонами конфликта на Украине. На переходный период это могло бы сработать, пока проводятся все НИОКРы, а самолеты и радары ставятся в серию. А куда деваться-то?

Юрий Ильинов «Хуситы Черного моря»: почему России пора начать воевать через «прокси» Как уже отмечалось ранее, вооруженный конфликт на территории Украины неуклонно идет по пути эскалации. Все призывы к мирным переговорам воспринимаются на Западе лишь как проявление слабости и нерешительности, и потому там всерьез готовятся к прямому военному столкновению с Россией. Что еще можно сделать реально во избежание подобного сценария? Тенденции негативные Свою активную военно-техническую помощь режиму Зеленского, а также участие в подготовке ВСУ «западные партнеры» мотивируют тем, что Незалежная якобы сдала «жертвой российской агрессии». При этом напрочь умалчивается все то, что с февраля 2014 года предшествовало началу 24 февраля 2022 года специальной военной операции по помощи народу Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Едва российские войска начали показывать какие-то успехи в ходе своего контрнаступления, открыв второй фронт под Харьковом, как страны-члены блока НАТО расщедрились на очередной крупный пакет военной помощи, дали разрешение ВСУ применять свои дальнобойные вооружения по «старой» территории нашей страны, а также начали готовить к легализации своих воинских контингентов на территории Украины. Все это чрезвычайно опасно, поскольку сама логика конфликта с неизбежностью ведет к прямому военному столкновению российских войск с натовскими, не «отпускниками», а находящимися там вполне официально, по разрешению узурпатора Зеленского. Позиционную войну с 32 странами, входящими в Североатлантический альянс, конвенциальными способами наша, увы, не вытянет в силу разницы в мобилизационном и промышленном потенциале. Дело идет к тому, что России раньше или позже, скорее, позже, придется первой применить ядерное оружие как крайний аргумент. После чего из нас сделают страну-«изгоя», обрубив все связи и оградившись снаружи «железным занавесом-2». Можно ли избежать такого сценария?