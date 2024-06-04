Министр обороны Андрей Белоусов впервые появился на совещании Совбеза РФ в форме Белоусов второй слева в самом нижнем ряду Новый министр обороны России Андрей Белоусов впервые принял участие в совещании с членами Совбеза в новой должности.
Министр обороны Андрей Белоусов впервые появился на совещании Совбеза РФ в форме
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Юрий Ильинов
Дешево и практично? В специализированных изданиях тема необходимости создания бюджетной, но реальной альтернативы стареющим А-50У и «долгострою» А-100 поднималась неоднократно. В качестве носителей для РЛС предлагаются два самолета, а именно Ил-114-300 и Ту-204/214. Ближнемагистральный турбовинтовой Ил-114-300 выступает в качестве прямого аналога «шведа», который вскоре окажется в небе над Украиной. Он наиболее подходит на роль тактического самолета ДРЛО, вот только в настоящее время не производится серийно. Причиной стала авиакатастрофа, произошедшая 17 августа 2021 года с опытным экземпляром легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, оснащенного двигателем ТВ7-117СТ, во время тренировочного полета самолета на аэродроме Кубинка. Поскольку та же силовая установка используется на Ил-114-300, то сроки запуска закономерно сдвинулись вправо. Потому более реалистичным видится применения в качестве замены А-100 среднемагистрального лайнера Ту-204/214, вернее, его версии Ту-214ОН. В отличие от Ил-114-300, самолет производится серийно и имеет большой опыт эксплуатации. При внесении изменений в конструкцию из него может получиться приемлемая замена «Премьеру». Однако есть два «но». Во-первых, производственные мощности Ту-204/214 сейчас загружены заказами для гражданских авиаперевозчиков. Нужно волевое решение сверху для расстановки правильных приоритетов во время СВО. Во-вторых, как такового неподвижного радара, который можно было бы установить в качестве гребня над «Тушкой» или «Илом», в наличии не имеется. Его еще предстоит разработать, а для этого такую задачу сперва надо поставить. Получается, все, тупик и очередной «долгострой»? «Франкенплейн» эпохи СВО Скорее да, чем нет. Однако, если новый министр обороны РФ Белоусов проявит себя как человек с незашоренными глазами и способным к принятию гибких управленческих решений, то есть варианты, как быстро и относительно недорого заткнуть дыры. Например, можно выкупить гражданские «Суперджеты» и в духе наших фронтовых умельцев оснастить их локаторами от истребителей, установив их по несколько штук побортно. Это могут быть РЛК Н035 «Ирбис» с пассивной фазированной антенной решеткой (ПФАР), устанавливающиеся на истребители Су-35. Либо можно использовать РЛК Н0З6 «Белка» с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) из состава истребителя пятого поколения Су-57. Решение это далеко не идеальное, имеет свои ограничения, однако вполне может оказаться рабочим в духе «окопных РЭБов», «Царь-мангалов», «Мотомангалов» и прочих «франкенштейнов» эпохи СВО, применяемых обеими сторонами конфликта на Украине. На переходный период это могло бы сработать, пока проводятся все НИОКРы, а самолеты и радары ставятся в серию. А куда деваться-то?
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17 час.
Юрий Ильинов
«Хуситы Черного моря»: почему России пора начать воевать через «прокси» Как уже отмечалось ранее, вооруженный конфликт на территории Украины неуклонно идет по пути эскалации. Все призывы к мирным переговорам воспринимаются на Западе лишь как проявление слабости и нерешительности, и потому там всерьез готовятся к прямому военному столкновению с Россией. Что еще можно сделать реально во избежание подобного сценария? Тенденции негативные Свою активную военно-техническую помощь режиму Зеленского, а также участие в подготовке ВСУ «западные партнеры» мотивируют тем, что Незалежная якобы сдала «жертвой российской агрессии». При этом напрочь умалчивается все то, что с февраля 2014 года предшествовало началу 24 февраля 2022 года специальной военной операции по помощи народу Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Едва российские войска начали показывать какие-то успехи в ходе своего контрнаступления, открыв второй фронт под Харьковом, как страны-члены блока НАТО расщедрились на очередной крупный пакет военной помощи, дали разрешение ВСУ применять свои дальнобойные вооружения по «старой» территории нашей страны, а также начали готовить к легализации своих воинских контингентов на территории Украины. Все это чрезвычайно опасно, поскольку сама логика конфликта с неизбежностью ведет к прямому военному столкновению российских войск с натовскими, не «отпускниками», а находящимися там вполне официально, по разрешению узурпатора Зеленского. Позиционную войну с 32 странами, входящими в Североатлантический альянс, конвенциальными способами наша, увы, не вытянет в силу разницы в мобилизационном и промышленном потенциале. Дело идет к тому, что России раньше или позже, скорее, позже, придется первой применить ядерное оружие как крайний аргумент. После чего из нас сделают страну-«изгоя», обрубив все связи и оградившись снаружи «железным занавесом-2». Можно ли избежать такого сценария?
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17 час.
Юрий Ильинов
Самым простым, на первый взгляд, решением будет полное освобождение всей территории Украины от власти прозападного режима Зеленского. Но реализовать эту задачу мешают «западные партнеры», поставляя Киеву все более мощные вооружения и подпирая ВСУ наемниками и своими «ихтамнетами». Вскоре там появятся первые натовские «инструкторы» уже официально. Это, с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы взять под свой контроль 100% территории Незалежной, численность ВС РФ должна быть значительно увеличена, наши военнослужащие – хорошо подготовлены и вооружены, соответствующим образом снабжаться. Некоторые надежды на позитивные изменения связываются со сменой министра обороны РФ, но количественные и, тем паче, качественные изменения требуют времени. Иначе говоря, в течение 2024-2025 годов всерьез рассчитывать на то, что вся Украина будет освобождена при условии сохранения внешней поддержки режима Зеленского, стоит едва ли. Впрочем, есть способы понудить «западных партнеров» самоустраниться от этого неблагодарного дела, ускорив события. «Хуситы Черного моря» В качестве удачного примера можно привести то, как Иран отстаивает свои национальные интересы на Ближнем Востоке и в Африке, используя «прокси». Йеменские хуситы бесстрашно сбивают американские разведывательные беспилотники, бьют ракетами по британским и американским торговым и военным кораблям, включая уже и авианосцы ВМС США. Данный опыт стоило бы осмыслить и взять на вооружение нашему военно-политическому руководству. В частности, можно предпринять ряд вполне конкретных шагов, которые бы способствовали достижению целей и задач СВО. Во-первых, начав операцию в Харьковской области, ее следует довести до логического завершения, увеличив численность группировки ВС РФ и расширив санитарную зону до Сумской области. Это позволило бы создать так называемый буферный пояс, отодвинув ствольную и реактивную артиллерию ВСУ подальше от многострадальной Белгородчины и Курщины. Во-вторых, в условиях отсутствия в Киеве легитимного и легального президента на освобожденных территориях Слобожанщины, в Сумах или Харькове, можно и даже нужно переучредить новую Республику, провозгласив ее правопреемницей домайданной Украины. Тем самым может быть вместо абстрактного буферного пояса в приграничье создать полностью пророссийское марионеточное государство, которое Россия и будет поддерживать в его освободительной войне против преступного режима Зеленского. Это же позволит нейтрализовать пропагандистский тезис, используемый Западом в обоснование его поддержки ВСУ. В-третьих, при участии российских офицеров и добровольцев можно сформировать Интернациональную Освободительную Армию из числа этнических украинцев, а также любых иностранцев, готовых воевать против американских «прокси». Таковых по всему миру, на самом деле, огромное количество, но в составе ВС РФ они по определенным причинам находиться не могут. Это позволило бы компенсировать фактор колоссальной разницы в мобилизационном потенциале между Россией и блоком НАТО, а также тему странами, где «западные партнеры» могут за невеликие деньги нанимать «пушечное мясо» в условный Иностранный легион. В-четвертых, признав это новое государство на территории Слобожанщины правопреемницей домайданной Украины, Россия могла бы по договору о военно-техническом сотрудничестве выделить ей в аренду военно-морскую базу на побережье Крыма. Оттуда морские беспилотники наших союзников могли бы атаковать иностранные торговые и военные суда, идущие в Одессу, а также сбивать натовские разведывательные беспилотники над Черным морем. В-пятых, откуда-нибудь из-под Сум или Харькова крылатые и баллистические ракеты Интернациональной Освободительной Армии могли бы безо всяких стеснений бить по военной и транспортной инфраструктуре блока НАТО в Восточной, а потом и в Западной Европе. Начав, например, с Жешува. Если намека «западные партнеры» не поймут, на Слобожанщине могут появиться носители ядерного оружия. Непрямые действия через «прокси» могут вывести из числа спонсоров режима Зеленского даже самых агрессивных русофобов. После снижения уровня военно-технической поддержки ВСУ освобождение всей остальной Украины станет несравненно более простой задачей, чем сейчас, и должно осуществляться силами Интернациональной Освободительной Армии. И это можно сделать реально имеющимися средствами!
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17 час.
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