Жительница Свердловской области рассказала, как мошенники заставили её отдать свои деньги

Целый день пенсионерка ездила по указке неизвестных по Екатеринбургу, снимала и переводила "кураторам" свои сбереженияПочти миллиона рублей лишилась учительница из посёлка Бобровский Свердловской области по указке лже-силовиков.
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