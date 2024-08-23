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Жительница Свердловской области рассказала, как мошенники заставили её отдать свои деньги

Жительница Свердловской области рассказала, как мошенники заставили её отдать свои деньги

Целый день пенсионерка ездила по указке неизвестных по Екатеринбургу, снимала и переводила "кураторам" свои сбереженияПочти миллиона рублей лишилась учительница из посёлка Бобровский Свердловской области по указке лже-силовиков.

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