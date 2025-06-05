Тульский предприниматель заплатит 3 млн рублей за нелегальную продажу алкоголя и табака

47-летний предприниматель из Чернского района Тульской области и две его сообщницы оказались на скамье подсудимых из-за продажи немаркированных алкоголя и табака, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
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