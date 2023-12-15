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Доктор перечислила простые правила, помогающие побороть беспричинную усталость и апатию

Доктор перечислила простые правила, помогающие побороть беспричинную усталость и апатию

Чтобы получить заряд энергии, необязательно прыгать с парашютом или пить специальные препараты. Есть простые способы, которые позволяют побороть беспричинную апатию и усталость, рассказала доктор Светлана Каневская, пишет UfaTime.

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