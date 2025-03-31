РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Так зачем торги? когда регулятор сам назначил себе курс валюты.Банк России повыс...
  • Александр Т
    Теперь надо ему памятник в Москве поставить. И место в кремлевской стене приготовить. Да ещё не забыть героя России д...Алексей Вихарев о...
  • Нина
    Статистику покажите, во сколько раз больше  за рулем мужчин, чем женщин. Так корректнее и точнее будет.В прошлом году му...

В Челябинске рухнула стена колледжа ЧелГУ

В Челябинске рухнула стена колледжа ЧелГУ

В Ленинском районе стена колледжа упала на автомобиль. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел в ночь на понедельник, 31 марта, на улице Трубников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх