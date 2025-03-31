В Челябинске рухнула стена колледжа ЧелГУ

В Ленинском районе стена колледжа упала на автомобиль. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел в ночь на понедельник, 31 марта, на улице Трубников.
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