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Продавец Ozon получил возврат, но вместо новых запчастей ему прислали старые

Продавец Ozon получил возврат, но вместо новых запчастей ему прислали старые

Продавец автозапчастей пожаловался на недобросовестного покупателя, который, по его словам, заказал новые сайлентблоки для китайского автомобиля, заменил их на своей машине, а обратно отправил старые детали.

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