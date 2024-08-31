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Царьград

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Состава преступления нет? Адвокат разоблачил хитрость судьи, скрывшего гражданство США у детей

Состава преступления нет? Адвокат разоблачил хитрость судьи, скрывшего гражданство США у детей

Судья Верховного суда Татарстана Юсупов считает законным американское гражданство своих детей. Юрист Янис Юкша напомнил, что существует также кодекс профессиональной этики, который курирует вопросы "двойного" гражданства.

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