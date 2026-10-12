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В Твери на фестивале «Наука 0+» покажут современные технологии и инженерные проекты

В Твери на фестивале «Наука 0+» покажут современные технологии и инженерные проекты

1 ноября 2026 года в детском технопарке «Кванториум» (г. Тверь, Студенческий переулок, д. 28) откроется региональная площадка Международного фестиваля «Наука 0+».

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