В Твери на фестивале «Наука 0+» покажут современные технологии и инженерные проекты

1 ноября 2026 года в детском технопарке «Кванториум» (г. Тверь, Студенческий переулок, д. 28) откроется региональная площадка Международного фестиваля «Наука 0+».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как поддержать ра...
- ВВ Стало известно, к...
- СК Стало известно, к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым