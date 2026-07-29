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Саблист Ибрагимов о ЧМ: «Очень жаль, что получил травму, потому что чувствовал себя прекрасно. Команде помочь в таком состоянии никак не смогу»

Российский саблист Камиль Ибрагимов сообщил, что не сможет принять участие в командных соревнованиях на чемпионате мира в Гонконге.

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