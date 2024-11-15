Иван Грек: "Тактика кампании Майи Санду строилась на полноте власти и абсолютной поддержке Запада"

Стратегия избирательной кампании Майи Санду была определена, когда она в 2023 г. приняла решение добиваться второго президентского мандата, и ей необходимо было, используя средства массовой информации, начать обсуждать вопрос о выборах президента, но при этом не раскрывать свои намерения об участии в них.