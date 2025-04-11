NHL Europe убрала слово "русские" из речи Овечкина после 895-й шайбы

На официальном YouTube-канале NHL Europe отредактировали субтитры к поздравительной речи нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина после 895-й шайбы в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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