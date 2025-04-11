Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Китайская икра из России?Bloomberg: дешева...
  • Александр Харченко
    А пассажиры куда смотрели?Aviaincident: рос...
  • Evgeni Velesik
    Убийц освобождают и отправляют на СВО, а тут боевой генерал и сидит на гос. харчах! Это что справедливо?Военный суд в Мос...

NHL Europe убрала слово "русские" из речи Овечкина после 895-й шайбы

NHL Europe убрала слово "русские" из речи Овечкина после 895-й шайбы

На официальном YouTube-канале NHL Europe отредактировали субтитры к поздравительной речи нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина после 895-й шайбы в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх