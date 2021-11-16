Число городов России без новостроек выросло до 812

Depositphotos В России число городов без новостроек выросло до 812, год назад их было 809. За год новые дома появились в 40 городах, которые остались без возведенного жилья в 2020-м, при этом в 43 населенных пунктах строительство прекратилось.
Depositphotos В России число городов без новостроек выросло до 812, год назад их было 809. За год новые дома появились в 40 городах, которые остались без возведенного жилья в 2020-м, при этом в 43 населенных пунктах строительство прекратилось.
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