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Число городов России без новостроек выросло до 812

Число городов России без новостроек выросло до 812

Depositphotos В России число городов без новостроек выросло до 812, год назад их было 809. За год новые дома появились в 40 городах, которые остались без возведенного жилья в 2020-м, при этом в 43 населенных пунктах строительство прекратилось.

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