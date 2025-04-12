Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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МИД заявляет о готовности России заменить США в поставках нефти в Китай

МИД заявляет о готовности России заменить США в поставках нефти в Китай

Если поставки нефти из США сократятся до нуля, Китай будет руководствоваться национальными интересами, Россия готова закрыть его потребности, заявил Андрей Руденко.

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