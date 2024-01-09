Андрей Макаревич: история противостояния и забастовка против Росконцерта Елена ГалицкаяАндрей Макаревич, известный российский певец и лидер группы «Машина времени», рассказал о сложных отношениях с советскими властями в интервью, опубликованном недавно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии