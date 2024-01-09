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FTimes

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Андрей Макаревич: история противостояния и забастовка против Росконцерта

Андрей Макаревич: история противостояния и забастовка против Росконцерта

Андрей Макаревич: история противостояния и забастовка против Росконцерта Елена ГалицкаяАндрей Макаревич, известный российский певец и лидер группы «Машина времени», рассказал о сложных отношениях с советскими властями в интервью, опубликованном недавно.

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Комментарии
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Гарбер Ольга
Никакого интереса к нему уже давно нет,забыт и вышел в тираж
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20 час.
Карабас Барабас
Ненуженки ....ТОЧКА.
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20 час.

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