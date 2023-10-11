Путин оценил решение Европы отказаться от российского газа

Президент России Владимир Путин назвал решение властей Евросоюза постепенно отказаться от импорта российского газа недальновидным с экономической точки зрения, оно создает дополнительные проблемы европейским странам.
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