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РСТ полагает, что туристы отправятся в Анапу за инфраструктурой, а не морем

РСТ полагает, что туристы отправятся в Анапу за инфраструктурой, а не морем

Анапа переходит на круглогодичный режим работы. По данным Российского союза туриндустрии, 50% туристов готовы посещать курорт вне пляжного сезона из-за развитой инфраструктуры и разнообразных возможностях для отдыха.

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