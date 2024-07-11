Послание Николая Носова. Незнайка на Луне

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Sergey Ivanov

Книга просто великолепная! Рекомендую Если вы хотите узнать о всех движущих пружинах буржуазного общества- то эта книга- для вас! Об одном только автор этой заметки умолчал: Он застенчиво не сказал, что Россия вот уже четверть века- именно такое вот буржуазное государство. А потому есть в России Спрутсы, Скрягинсы, Мигли, Клопсы.... Есть и свои Красавчики, на счету которых 15 трупов и 8 побегов. Есть и Фигли, и Мигли с усовершенствованными резиновыми дубинками УРДЭК.... Есть и бесправные работяги вроде Козлика... И законы капитализма действуют в России точно так же, как на Луне! Эта книга- о нас. О России!