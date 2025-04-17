В Россельхозбанке сообщили о росте выручки в агросекторе РФ

За 25 лет Россия добилась больших успехов в развитии агросектора. Выручка отрасли увеличилась более чем в 20 раз, производство по основным категориям — до 7,5 раза, а доля импорта на внутреннем рынке снизилась более чем в два раза до 10–15%.
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