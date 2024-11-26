Губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе

Политик заявил, что у «Крыльев Советов» накопился долг в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе», и предложил перестать финансировать команды, участвующие в нейСамарский губернатор Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в российском футболе.
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