Вологодская область, д. Талица

в конце 15 века, в 50 км от Вологды, на р. Нурме, преп. Корнилием Комельским был основан монастырь. со временем, монастырь стал весьма богатым, благодаря пожертвованиям московских великих князей, а впоследствие, и царей.
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