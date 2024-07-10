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Телеканал «Моя Планета»

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Вологодская область, д. Талица

Вологодская область, д. Талица

в конце 15 века, в 50 км от Вологды, на р. Нурме, преп. Корнилием Комельским был основан монастырь. со временем, монастырь стал весьма богатым, благодаря пожертвованиям московских великих князей, а впоследствие, и царей.

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