«Радитор» — смертельно опасный энергетик, который «окрылял» сто лет назад

О том, что Red Bull окрыляет благодаря рекламе сегодня знают все. А что окрыляло людей раньше, до появления этого энергетика? Конечно же, другие энергетики! Появились эти напитки не вчера, а еще 100 лет назад и мы хотим вам рассказать о самом первом, который был запатентован и сертифицирован в США.