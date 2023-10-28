Скульптуру влюбленных в Чите сделали многодетные супруги

Необычный арт-объект появился в столице Забайкалья – скульптура влюбленных.Авторы романтичного монумента в Чите - помощник машиниста на ЗабЖД Андрей Юльков и его жена Мария, родители троих замечательных малышей.
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