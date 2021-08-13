Российская газета

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Рынок дата-центров России занял 15 место среди стран Европы и Азии

Согласно исследованию The Data Centre Report, совокупный объем существующих, строящихся и запланированных мощностей рынка России (учитывается фактическая IT-нагрузка, а также мощности строящихся и запланированных к запуску машинных залов - прим.

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