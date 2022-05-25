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Больше никаких SoC Exynos во флагманских смартфонах Samsung как минимум два года. Компания создала «команду мечты» для разработки новой SoC

Больше никаких SoC Exynos во флагманских смартфонах Samsung как минимум два года. Компания создала «команду мечты» для разработки новой SoC

В Сети снова появились слухи о том, что Samsung может отказаться от собственных топовых SoC Exynos хотя бы на время.

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