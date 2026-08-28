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Газета.ру

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SVT: Швеция направит истребители и корабли патрулировать границу с Россией

SVT: Швеция направит истребители и корабли патрулировать границу с Россией

Правительство Швеции решило направить в Финляндию истребители Gripen и военные корабли, чтобы они патрулировали границу с Россией.

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