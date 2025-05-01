НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen2.5-Omni-3B — её можно запустить на ПК или ноутбуке

Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen2.5-Omni-3B — её можно запустить на ПК или ноутбуке

Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen2.5-Omni-3B — её можно запустить на ПК или ноутбукеНа этой неделе китайская компания Alibaba анонсировала семейство флагманских ИИ-моделей Qwen3, использующих метод «смешения экспертов» для достижения результатов, сопоставимых с итогами работы гибридных рассуждающих моделей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх