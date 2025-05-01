Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen2.5-Omni-3B — её можно запустить на ПК или ноутбуке

Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen2.5-Omni-3B — её можно запустить на ПК или ноутбукеНа этой неделе китайская компания Alibaba анонсировала семейство флагманских ИИ-моделей Qwen3, использующих метод «смешения экспертов» для достижения результатов, сопоставимых с итогами работы гибридных рассуждающих моделей.