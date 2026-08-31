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Карпухин: «Предложение от «Ак Барса» продлить контракт было. Проект «Автомобилиста» показался более перспективным»

Карпухин: «Предложение от «Ак Барса» продлить контракт было. Проект «Автомобилиста» показался более перспективным»

Защитник Илья Карпухин, перешедший из «Ак Барса» в «Автомобилист», объяснил, почему сменил команду.Защитник Илья Карпухин, перешедший из «Ак Барса» в «Автомобилист», объяснил, почему сменил команду.

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