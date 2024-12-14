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В Ростове открылся социальный центр для военных и их родных

В Ростове открылся социальный центр для военных и их родных

Бойцы могут обратиться за любой помощью в компетенции министерства обороны.В центре Ростова-на-Дону 13 декабря состоялось открытие представительства военно-социального центра, созданного по решению министерства обороны России.

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