Число магнитных бурь будет только увеличиваться

В такие моменты людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит быть более внимательными к себе.Число магнитных бурь в ближайшие год-два будет только увеличиваться, в такие моменты людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит быть более внимательными к себе, сообщает RT.