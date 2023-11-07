Число магнитных бурь будет только увеличиваться

В такие моменты людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит быть более внимательными к себе.Число магнитных бурь в ближайшие год-два будет только увеличиваться, в такие моменты людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит быть более внимательными к себе, сообщает RT.
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