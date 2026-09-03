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Нижегородская правда

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Сбер сформировал пайплайн из 50 промпроектов для развития механизмов ГЧП

Сбер подготовил пайплайн из более чем 50 промышленных проектов, которые потенциально могут быть реализованы с использованием механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП).

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