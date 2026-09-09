В РФ предложили закрепить законом установку розеток для электрокаров около домов

© kckate16/Shutterstock/FOTODOM В России предложили упростить установку зарядных станций для электромобилей и подзаряжаемых гибридов на личных машиноместах в паркингах возле жилых домов.
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