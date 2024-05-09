Экологически чистый флот растёт. Морские грузоперевозки под парусом могут престать быть экзотичными

Компания Трансокеанский парусный транспорт (TOWT) развивает и наращивает обороты. Anemos и Artemis — два первых 81-метровых судна компании ещё не успели ввести в строй, а французский судовладелец со штаб-квартирой в Гавре, специализирующийся на грузовых парусниках, официально подтвердил, заказ дополнительно шести судов того же проекта у судостроительной компании Piriou.