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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Экологически чистый флот растёт. Морские грузоперевозки под парусом могут престать быть экзотичными

Экологически чистый флот растёт. Морские грузоперевозки под парусом могут престать быть экзотичными

Компания Трансокеанский парусный транспорт (TOWT) развивает и наращивает обороты. Anemos и Artemis — два первых 81-метровых судна компании ещё не успели ввести в строй, а французский судовладелец со штаб-квартирой в Гавре, специализирующийся на грузовых парусниках, официально подтвердил, заказ дополнительно шести судов того же проекта у судостроительной компании Piriou.

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