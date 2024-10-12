Мексика призвала Испанию признать преступления против коренных народов

Предложение Испании принести публичные извинения коренным народам Мексики за преступления, совершенные во время завоевания Америки, направила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, 11 октября сообщает TeleSUR.
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