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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Олейникова о переходе в ЦСКА: «Никакие договоренности с «Рубином» нарушены не были. Мы удивились, что приезд Вани сняли и выложили – его поставили перед фактом»

Агент Роберт Тунян, представляющий интересы Ивана Олейникова, объяснил, почему полузащитник перешел в ЦСКА, а не в «Рубин».

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