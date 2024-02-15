Польша подняла боевую авиацию в ходе российского удара по Западной Украине

holms sherlok пускай почаще поднимают, ресурс побыстрее выработают зато какая иллюзия значимости. правда новые самолеты хозяин не даст все равно....

В Владимир Сколько раз бомбили аэродромы нацистов, а им хоть бы хны. Сколько надо взрывчатки, чтобы вывести аэродром из эксплуатации?