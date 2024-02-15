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Несекретные материалы

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Польша подняла боевую авиацию в ходе российского удара по Западной Украине

Боевая авиация Польши была поднята по тревоге в ходе сегодняшнего ночного удара ВКС РФ по военным объектам киевского режима.

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Комментарии
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holms sherlok
пускай почаще поднимают, ресурс побыстрее выработают зато какая иллюзия значимости. правда новые самолеты хозяин не даст все равно....
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19 час.
В
Владимир
Сколько раз бомбили аэродромы нацистов, а им хоть бы хны. Сколько надо взрывчатки, чтобы вывести аэродром из эксплуатации?
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18 час.
Владимир Ушкал
Поляки пусть спасибо скажут СССР и тов. Сталину!!! Мой брат там погиб в 17 лет они ещё будут нам грозить пшеки!!!!
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13 час.

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