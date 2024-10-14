«Производите сами»: ЕС не может обеспечить Украину необходимым объёмом оружия Евросоюз не в состоянии удовлетворить украинские потребности в оружии и боеприпасах.
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«Производите сами»: ЕС не может обеспечить Украину необходимым объёмом оружия Евросоюз не в состоянии удовлетворить украинские потребности в оружии и боеприпасах.
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