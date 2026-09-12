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Домашние обязанности детей: как воспитать самостоятельность и укрепить семью

Домашние обязанности детей: как воспитать самостоятельность и укрепить семью

Порядок в доме редко возникает сам по себе — за ним всегда стоит чья-то вовлечённость, внимание к мелочам и готовность регулярно прикладывать усилия.

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