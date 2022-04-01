Губернатор Хабаровского края сообщил, что Жириновский идет на поправку

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который с начала февраля находится под наблюдением медиков, начал чувствовать себя лучше и уже идет на поправку.
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