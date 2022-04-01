Аргументы недели

97 848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Почему только руководящие должности? Их вообще нельзя подпускать к любым госдолжностям, ни к контрактам! Причем вс...Володин: Госдума ...
  • Людмила Свириденко
    Должна же быть и от Госдумы польза)))Володин: Госдума ...
  • Дмитрий Гурин
    Интересно а она с Зеле это согласовала? Ведь обломится теперь Зельке особнячок в Крыму. И даже не продаст.Шуляк: Верховная ...

Губернатор Хабаровского края сообщил, что Жириновский идет на поправку

Губернатор Хабаровского края сообщил, что Жириновский идет на поправку

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который с начала февраля находится под наблюдением медиков, начал чувствовать себя лучше и уже идет на поправку.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх