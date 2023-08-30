Новосибирская область является одним из успешных регионов по поиску специалистов для организаций ОПК

Новосибирская область вошла в число регионов с наиболее успешными практиками по содействию организациям ОПК в поиске нужных специалистов Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 29 августа провёл совместное заседание Рабочей группы по реализации задач, определенных в Указе Президента РФ от 29 мая 2023 года №390 О некоторых вопросах деятельности Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и Совета ректоров СФО.