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Новосибирская область является одним из успешных регионов по поиску специалистов для организаций ОПК

Новосибирская область является одним из успешных регионов по поиску специалистов для организаций ОПК

Новосибирская область вошла в число регионов с наиболее успешными практиками по содействию организациям ОПК в поиске нужных специалистов Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 29 августа провёл совместное заседание Рабочей группы по реализации задач, определенных в Указе Президента РФ от 29 мая 2023 года №390 О некоторых вопросах деятельности Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и Совета ректоров СФО.

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