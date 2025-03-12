Авокадо – это уникальный как по своему внешнему виду, так и по составу фрукт, произрастающий в Америке, новой Зеландии и Африке.

Благодаря своим удивительным свойствам авокадо широко используется в косметической отрасли – его добавляют в свои линии средств известные производители косметики, также ему доверяют свои локоны и кожу приверженцы домашних натуральных составов.
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