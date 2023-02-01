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Чендлер Парсонс: «Мы должны официально признать Леброна Джеймса величайшим в истории НБА»

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс считает, что вопрос о величайшем игроке в истории будет закрыт после того, как форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс установит новый рекорд лиги по набранным очкам за карьеру.

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