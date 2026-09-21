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Педиатр Вергасов: риск заражения после ОПВ в современных условиях очень низкий

Педиатр Вергасов: риск заражения после ОПВ в современных условиях очень низкий

Врач-педиатр Дамир Вергасов рассказал, что ребёнка без защиты от полиомиелита могут разобщить с группой на 60 дней, если другие дети недавно получили живую оральную полиовакцину.

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