Педиатр Вергасов: риск заражения после ОПВ в современных условиях очень низкий

Врач-педиатр Дамир Вергасов рассказал, что ребёнка без защиты от полиомиелита могут разобщить с группой на 60 дней, если другие дети недавно получили живую оральную полиовакцину.
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