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Законопроект о пересмотре предписаний ФАС внесли в Госдуму

Законопроект о пересмотре предписаний ФАС внесли в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает расширение оснований для пересмотра предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в связи с возникновением существенных обстоятельств.

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