Ученые нашли на Алтае виды пауков, которые адаптировались к жизни зимой под снегом

Открытие сделали сотрудники АлтГУ Ученые Алтайского государственного университета Александр Фомичев и Юрий Дьячков, которые изучают членистоногих, во время экспедиции в тайгу в Заринский район обнаружили виды пауков, адаптировавшихся к жизни зимой в снегу, что считается важным открытием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии