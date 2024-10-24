Ученые нашли на Алтае виды пауков, которые адаптировались к жизни зимой под снегом

Открытие сделали сотрудники АлтГУ Ученые Алтайского государственного университета Александр Фомичев и Юрий Дьячков, которые изучают членистоногих, во время экспедиции в тайгу в Заринский район обнаружили виды пауков, адаптировавшихся к жизни зимой в снегу, что считается важным открытием.