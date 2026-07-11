Аргументы недели «Надо готовить свои кадры»: Володин жёстко отчитал Минтруд за наплыв неквалифицированных «ценных» иностранных специалистов Казалось бы, неоспоримая истина наконец-то пробила себе дорогу в высокие кабинеты.
«Надо готовить свои кадры»: Володин жёстко отчитал Минтруд за наплыв неквалифицированных «ценных» иностранных специалистов
Комментарии
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Стэйси
Чиновники на местах толерантно позволяли лечить наших граждан «ценным» иностранным специалистам — людям с дипломами непонятного происхождения и неподтверждёнными врачебными навыками ... а вот это как раз и понятно. Чиновники и их семьи НИКОГДА не будут лечится в больницах наводнёнными врачами - мигрантами с неподтвержденными дипломами. Однако Котяков до сих пор занимает кресло своим обширным задом и не за что не ответил
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4 н.
GK
Galina Kostryukova
Самое важное, что на это обращено внимание, и будут приняты меры
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4 н.
СК
Сергей Ковалев
эта система не самонастраиваемая. однозначно! бизИнес рубит бабло, уклоняясь от ответственности перед обществом, Володин грозит пальчиком, а х...ли толку? - на каждый лом находится длиннее лом, на каждую неудобную резьбу такой же неудобный болт... глубинный народ мона какое-то время водить за нос. но тока какое-то... суть мысли в неизбежности формирования иной системы, работающей на всё общество, а не тока на самоизбранную часть в 1%.
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4 н.
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