«Надо готовить свои кадры»: Володин жёстко отчитал Минтруд за наплыв неквалифицированных «ценных» иностранных специалистов

Стэйси Чиновники на местах толерантно позволяли лечить наших граждан «ценным» иностранным специалистам — людям с дипломами непонятного происхождения и неподтверждёнными врачебными навыками ... а вот это как раз и понятно. Чиновники и их семьи НИКОГДА не будут лечится в больницах наводнёнными врачами - мигрантами с неподтвержденными дипломами. Однако Котяков до сих пор занимает кресло своим обширным задом и не за что не ответил

GK Galina Kostryukova Самое важное, что на это обращено внимание, и будут приняты меры