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Притворяйся, пока не поверишь: как поднять самооценку

Притворяйся, пока не поверишь: как поднять самооценку

Этот метод основан на принципе позитивного мышления и изменения своего внутреннего диалога. Он предполагает, что если вы начнете вести себя так, как будто у вас уже высокая самооценка, со временем вы действительно поверите в собственную ценность и достоинства.

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