От теории к практике: как в Твери обучают дошкольников правилам дорожного движения

Безопасное лето: сотрудники Госавтоинспекции Твери напомнили детям о правилах поведения на дороге. Лето — время активного отдыха, однако именно в этот период дети чаще оказываются на дорогах без присмотра взрослых.
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