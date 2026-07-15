Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

От теории к практике: как в Твери обучают дошкольников правилам дорожного движения

От теории к практике: как в Твери обучают дошкольников правилам дорожного движения

Безопасное лето: сотрудники Госавтоинспекции Твери напомнили детям о правилах поведения на дороге. Лето — время активного отдыха, однако именно в этот период дети чаще оказываются на дорогах без присмотра взрослых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии