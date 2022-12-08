В ЛНР заявили, что артиллерия ВСУ “накрыла” свою же пехоту при попытке прорыва в Донбассе

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, сообщил РИА Новости, что ротная тактическая группа украинских силовиков попала под обстрел собственной артиллерии во время очередной попытки наступления на сватовском направлении в Донбассе.
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